Advertisement

عربي-دولي

لدعم مهام القيادة... حاملة الطائرات "أيزنهاور" وصلت إلى مياه الخليج العربي

Lebanon 24
27-11-2023 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1134738-638366666353149798.jpeg
Doc-P-1134738-638366666353149798.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، عن وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليج العربي، في إطار تعزيز انتشار القوات في المنطقة، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الاول الماضي.
وقالت القيادة في منشور على أكس "في 26 تشرين الاول، أكملت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي".
Advertisement
وأوضحت أن "المجموعة الهجومية تواصل دعم مهام القيادة المركزية الأميركية".


وأضافت "أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم IKECSG بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة".
ولفتت إلى أن حاملة الطائرات كانت برفقة "طراد الصواريخ الموجهة CG 58) USS Philippine Sea), ومدمرات الصواريخ الموجهة (USS Gravely (DDG 107 وUSS Stethem DDG63 والفرقاطة الفرنسية لانغدوك (D 653)".
وفي 5 تشرين الثاني أعلنت القيادة عن وصول أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.
 
أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.
 
وتنضم حاملة الطائرات أيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي أرسلتها واشنطن إلى شرق البحر المتوسط في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول.
ويأتي إرسال حاملة الطائرات، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الشهر الماضي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس" على إسرائيل. 
وفي 6 تشرين الاول، أعلنت القيادة المركزية عن وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط.
 
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، الأحد، وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "سي أن أن" في تقرير أنه من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها، وترى أن ذلك يعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلائها في المنطقة، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:19 | 2023-11-27
01:18 | 2023-11-27
01:15 | 2023-11-27
01:02 | 2023-11-27
00:56 | 2023-11-27
00:50 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24