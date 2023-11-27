لدعم مهام القيادة... حاملة الطائرات "أيزنهاور" وصلت إلى مياه الخليج العربي

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، عن وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليج العربي، في إطار تعزيز انتشار القوات في المنطقة، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الاول الماضي.

وقالت القيادة في منشور على أكس "في 26 تشرين الاول، أكملت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي".

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وأوضحت أن "المجموعة الهجومية تواصل دعم مهام القيادة المركزية الأميركية".





وأضافت "أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم IKECSG بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة".

ولفتت إلى أن حاملة الطائرات كانت برفقة "طراد الصواريخ الموجهة CG 58) USS Philippine Sea), ومدمرات الصواريخ الموجهة (USS Gravely (DDG 107 وUSS Stethem DDG63 والفرقاطة الفرنسية لانغدوك (D 653)".

وفي 5 تشرين الثاني أعلنت القيادة عن وصول أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

وتنضم حاملة الطائرات أيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي أرسلتها واشنطن إلى شرق البحر المتوسط في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول.

ويأتي إرسال حاملة الطائرات، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الشهر الماضي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس" على إسرائيل.

وفي 6 تشرين الاول، أعلنت القيادة المركزية عن وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط.

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، الأحد، وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "سي أن أن" في تقرير أنه من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها، وترى أن ذلك يعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلائها في المنطقة، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس. (الحرة)