نحو "مايسن"... صاروخان بالستيان أطلقا من مناطق الحوثيين باليمن

قالت القيادة المركزية في القوات الأميركية، إن صاروخين بالستيين أطلقا، فجر الإثنين، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه المنطقة التي كانت تتواجد فيها المدمرة الأميركية "يو إس إس مايسن" والسفينة التجارية "سنترال بارك".

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وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد قرابة عشرة أميال بحرية من السفينتين.





والمدمرة مايسن هي جزء من المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أيزنهاور"، وكانت تستجيب لنداء استغاثة من قبل السفينة "سنترال بارك" وقت إطلاق الصاروخين.

وأشارت القيادة المركزية إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار في السفينتين.

والأحد، استجابت المدمرة "مايسن" بالتعاون مع سفن للحلفاء وطائرات حربية لنداء استغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك" التي تعرضت لهجوم من جهة مجهولة، حسبما ذكرت القيادة المركزية.

وأوضحت القيادة المركزية أن عناصر من التحالف طالبوا المسلحين على متن السفينة بالإفراج عنها، وقام على إثر ذلك خمسة مسلحين بالنزول من السفينة وحاولوا الهرب على متن قارب صغير قبل أن يستسلموا بعد أن لاحقتهم المدمرة "مايسن".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي، مضيفا "سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية".

والأحد، قال مسؤولان أميركيان، إن السفينة "مايسن" التابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها "آمنة وحرة".

وفي وقت سابق الأحد، احتجز مسلحون مجهولون الناقلة "سنترال بارك" المحملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن.

وأفادت شركة "إمبري" للأمن البحري بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

وبحسب إمبري فإن "سنترال بارك" مملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل.

وأشارت الشركة إلى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".

وقالت شركة "زودياك ماريتيم" التي تدير السفينة في بيان، "أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا"، بحسب ما أوردت وكالة ""أسوشيتد برس".

والسفينة يقودها ربان تركي وتضم طاقما متعدد الجنسيات من مواطنين روس وفيتناميين وبلغاريين وهنود وجورجيين وفلبينيين"، حسب البيان.

والجمعة، تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي، السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع على إعلان "المتمردين الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر"، حسبما أشارت وكالة "فرانس برس".

والأسبوع الماضي، حذر الحوثيون من أن السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم. (الحرة)