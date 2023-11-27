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عربي-دولي

ما حقيقة فيديو المشادة بين بن غفير وسلفه بشأن مسؤول بالسلطة الفلسطينية؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 01:02
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على وقع الحرب في قطاع غزة، تتعرض السلطة الفلسطينية لانتقادات واتهامات بالتماهي مع السياسة الإسرائيلية.
في هذا السياق، تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك فيديو لشجار بين مسؤولين إسرائيليين قيل إنه يكشف تعاون أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية مع الاستخبارات الإسرائيلية.
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لكن الترجمة المرفقة بالفيديو غير صحيحة، والشجار بين المسؤولَين الإسرائيليين الذي وقع في العام الماضي لم يتطرق للسلطة الفلسطينية ولا لأحد من مسؤوليها.
ويظهر في الفيديو، عومر بارليف، الذي سبق أن تولى وزارة الأمن القومي في إسرائيل، في مشادة باللغة العبرية مع اليميني، إيتمار بن غفير، الذي تولى الوزارة نفسها في ما بعد.
 
 
وأرفق الفيديو بترجمة مزعومة باللغة العربية توحي بأن بن غفير يلوم بارليف على عدم الاستفادة من معلومة قدمها للاستخبارات الإسرائيلية أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية، وكان من شأنها إفشال هجوم ضد إسرائيل.
في هذا السياق، ظهر الفيديو مع الترجمة العربية التي تزعم أنه خلال المشادة ذكر اسم مسؤول فلسطيني وهو حسين الشيخ، كمتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية.
حقيقة الفيديو
 
لكن الترجمة المرفقة بالفيديو مختلقة، ووفقا لصحفيي فرانس برس الناطقين بالعبرية، هاجم بن غفير في الفيديو وزير الأمن واتهمه بالتقصير والفشل في حماية الإسرائيليين، ولم يأت على ذكر السلطة الفلسطينية ولا أي أحد من مسؤوليها.
ونشر هذا الفيديو في اذار 2022، غداة هجوم وقع في الخضيرة في حيفا أوقع شرطيين إسرائيليين اثنين. (الحرة)

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