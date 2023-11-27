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اتفاق على قمة طارئة قريبة لـ"إيغاد" بهدف حل أزمة السودان

Lebanon 24
27-11-2023 | 01:15
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أعلن السودان، امس، الاتفاق على عقد قمة طارئة "قريبا" للمنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد" في جيبوتي، لوضع خارطة طريق "واضحة المعالم" لإنهاء الأزمة السودانية.

 
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جاء ذلك في لقاءين منفصلين في جيبوتي، جمعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس جيبوتي رئيس الدورة الحالية لـ"إيغاد" عمر إسماعيل قيلي، والسكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" ورقنة قبيهو.

 

وأفاد بيان من مجلس السيادة السوداني بأن "البرهان ورئيس جيبوتي "عقدا جلسة مباحثات ثنائية بحثا خلالها تطورات الأوضاع في السودان".

 

ونقل البيان عن البرهان قوله: "نأمل في نجاح قمة إيغاد المرتقبة الخاصة بالسودان وإيجاد حل للأزمة السودانية"، مضيفا: "نحن مع إيقاف الحرب والاقتتال وعودة الحياة الطبيعية للشعب السوداني". (وكالات)

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