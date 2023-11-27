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عربي-دولي

إسرائيل تحصل على قائمة من 11 اسما.. هذه تفاصيل الدفعة الرابعة من الرهائن

Lebanon 24
27-11-2023 | 02:10
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حصلت اسرائيل على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، اليوم الإثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.

وأفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليلة الأحد، عن 39 أسيرا فلسطينيا، من السجون الإسرائيلية ضمن المرحلة الثالثة، من صفقة التبادل، جميعهم من الأطفال وأحدهم سيعود إلى قطاع غزة.
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ودخلت الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها.

يأتي ذلك بينما قدمت إسرائيل طرحا يقضي بتمديد الهدنة، مقابل إطلاق حماس سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

وأضاف نتنياهو أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر، وفقما نقلت "رويترز". (سكاي نيوز)


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