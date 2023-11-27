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عربي-دولي

الجيش الروسي يحبط هجوماً أوكرانياً في جنوب دونيتسك

Lebanon 24
27-11-2023 | 02:50
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قال المتحدث باسم مجموعة «الشرق» القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليغ تشيخوف، لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن وحدات القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوماً شنته مجموعات هجومية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك.

 

وأضاف: «تواصل وحدات مجموعة (الشرق) القتالية تنفيذ المهام في منطقة جنوب دونيتسك في إطار العملية العسكرية الخاصة... في دفاع نشط، تم إحباط هجوم شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيفتشينكو».

 

من جانبه، لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتباه مواطني بلاده إلى الوضع الصعب بشكل خاص الذي يواجه جنودهم على الخطوط الأمامية، مع بداية الطقس الشتوي في أوكرانيا.

 

وقال في كلمته اليومية عبر الفيديو ليل امس: «الآن، عندما يصبح الأمر صعباً للغاية، في مثل هذه الظروف، علينا جميعاً أن نكون ممتنين بشكل خاص لأولئك الذين يدافعون عن بلادنا، والذين ينفذون العمليات الهجومية الأوكرانية، والذين هم في مواقع قتالية، الذين يقومون بواجبات في المجموعات القتالية المتنقلة وفي جميع وحداتنا الأخرى التي تحمي أوكرانيا وحياة دولتنا واستقلالنا».

(وكالات)
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