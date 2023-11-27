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مصدر في حزب "الليكود": نتنياهو قلق من الانقلاب عليه

Lebanon 24
27-11-2023 | 02:59
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في الأيام الأخيرة دار نقاش سري في حزب الليكود حول مستقبل رئيس الوزراء ورئيس الحزب بنيامين نتنياهو، الذي يخشى من الانقلاب عليه داخل الحزب.
وكشف مسؤول كبير في "الليكود" للصحيفة الإسرائيلية أن الحزب درس إمكانية استبدال نتنياهو في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، من خلال مرشح آخر، مبينا أن أحد الأسماء المطروحة هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتين، الذي سيتم تعيينه في منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى يتم اختيار رئيس جديد لليكود في الانتخابات التمهيدية.
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يوم الجمعة، التقى نتنياهو مع عدد من أعضاء الكنيست بشكل فردي. وقال مسؤول في الليكود إن "نتنياهو يخشى الحديث عن استبداله ويريد التأكد من عدم انضمام أحد للانقلاب عليه"، ويسعى إلى إجراء انتخابات بعد الحرب مباشرة.
ورأى أن نتنياهو يعمل على إيصال رسالتين مركزيتين، تعبران عن حملته الانتخابية المقبلة: "التعهدات بمواصلة القتال حتى النهاية؛ وأنه الوحيد الذي سيمنع قيام الدولة الفلسطينية".
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