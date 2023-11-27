بمنطقة روسية... ثلاثة قتلى في انفجار غاز في منجم للماس

قتل ثلاثة عمال مناجم في انفجار ناتج عن تسرب غاز في منجم للماس في ياقوتيا، على ما أفاد مسؤول إدارة هذه المنطقة الروسية الواقعة في سيبيريا الشرقية.

وكتب إيسن نيكولاييف على تلغرام "وقع انفجار غاز هذا الليل في منجم يوداتشني" المملوك لشركة "ألروسا" العملاقة للماس في شمال ياقوتيا.

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وتابع "قتل ثلاثة أشخاص للأسف" وأصيب اثنان بجروح، مشيرا إلى أنه "سيتم تقديم كل المساعدة الضرورية" لعائلات الضحايا.

وأكدت "ألروسا"، أكبر منتج للماس في العالم، أنه تم إجلاء جميع العاملين في المنجم بعد الحادث وأن نسبة الميثان فيه "لا تتخطى حاليا المعدل المعياري".

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، بافيل مارينيتشيف، تعازيه لعائلات القتلى وأعلن عن تدابير دعم مالي لها.

من جانبه أعلن المكتب المحلي للجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في "إهمال لقواعد السلامة الصناعية".

وغالبا ما تقع حوادث في مناجم روسيا وباقي الجمهوريات السوفياتية السابقة نتيجة تقادم المنشآت وانتهاك قواعد السلامة. (الحرة)