Advertisement

عربي-دولي

آخر تطورات السودان.. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

Lebanon 24
27-11-2023 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1134810-638366782305314663.png
Doc-P-1134810-638366782305314663.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتواصل التصعيد والاقتتال في المدن السودانية، حيث أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قوات الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي بشكلٍ متقطع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حول محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
Advertisement

وحلّق طيران الجيش في مدينة بحري شمال الخرطوم، مستهدفًا عدة مواقع ومناطق تواجد الدعم السريع بالمدينة، بينما توقفت العمليات العسكرية حول خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وشنّ الجيش السوداني غارة بالطيران على مواقع الدعم السريع في أم درمان القديمة، بينما يسود هدوء نسبي في محيط سلاح المهندسين بأم درمان.

هذا وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، ببحث كافة الخيارات من أجل حماية المدنيين في إقليم دارفور السوداني، بعد هجمات استهدفت غير العرب مؤخرا وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

وتخوض قوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي ولدت من رحم ميليشيات الجنجويد، حربا ضد الجيش السوداني منذ منتصف نيسان الماضي، جاءت بمثابة انفجار بعد أشهر من التوتر، وتحولت لقتال مفتوح في العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى بالدولة الإفريقية.

ودمرت الحرب السودان، وأجبرت أكثر من 6 ملايين شخص على ترك منازلهم إما لمناطق أكثر أمانا داخل السودان، أو إلى بلدان مجاورة. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:46 | 2023-11-27
07:30 | 2023-11-27
07:20 | 2023-11-27
07:00 | 2023-11-27
06:41 | 2023-11-27
06:34 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24