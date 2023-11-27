آخر تطورات السودان.. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

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يتواصل التصعيد والاقتتال في المدن السودانية، حيث أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قوات الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي بشكلٍ متقطع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حول محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.وحلّق طيران الجيش في مدينة بحري شمال الخرطوم، مستهدفًا عدة مواقع ومناطق تواجد الدعم السريع بالمدينة، بينما توقفت العمليات العسكرية حول خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم.وشنّ الجيش السوداني غارة بالطيران على مواقع الدعم السريع في أم درمان القديمة، بينما يسود هدوء نسبي في محيط سلاح المهندسين بأم درمان.هذا وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، ببحث كافة الخيارات من أجل حماية المدنيين في إقليم دارفور السوداني، بعد هجمات استهدفت غير العرب مؤخرا وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين.وتخوض قوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي ولدت من رحم ميليشيات الجنجويد، حربا ضد الجيش السوداني منذ منتصف نيسان الماضي، جاءت بمثابة انفجار بعد أشهر من التوتر، وتحولت لقتال مفتوح في العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى بالدولة الإفريقية.ودمرت الحرب السودان، وأجبرت أكثر من 6 ملايين شخص على ترك منازلهم إما لمناطق أكثر أمانا داخل السودان، أو إلى بلدان مجاورة. (العربية)