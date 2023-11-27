قبل حصول غزة على الإنترنت من "ستارلينك"... إسرائيل تشترط موافقتها!

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه جرى التوصل لتفاهم مبدئي مع إيلون ماسك يمنع تشغيل تقنية "ستارلينك" التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في غزة إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وسيلتقي الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاثنين مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في إسرائيل، كما سيجتمع مع أقارب أسرى محتجزين في غزة، خلال زيارة يقوم بها حالياً لإسرائيل.

وأعلن مكتب هرتسوغ عن الاجتماع، أمس الأحد، قائلاً "خلال اجتماعهما، سيؤكد الرئيس ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت".



يشار إلى أن ماسك، أعلن الشهر الماضي، أن شركة "ستارلينك" التابعة لـ"سبيس إكس" ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا".

وذكر ماسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "لم تحاول أي محطات من غزة التواصل مع كوكبتنا من الأقمار الصناعية"، مضيفاً أن "سبيس إكس ستدعم روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا". (العربية)