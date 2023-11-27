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مخاوف طارئة.. ما جديد صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين "حماس" و إسرائيل؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 05:40
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قال مسؤول مطلع لوكالة "رويترز" إن إسرائيل وحماس عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم الرهائن المقرر إطلاق سراحهم من الجانبين، الإثنين.

ولفت المسؤول إلى أنّ الوسطاء القطريين يعملون مع إسرائيل وحماس لحل المشاكل وتجنب حدوث تأخير، وقال: "هناك مشكلة بسيطة بشأن قوائم اليوم، ويعمل القطريون مع الجانبين لحلها وتجنب التأخير".
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وفي الأيام الـ3 السابقة منذ بداية الهدنة، كانت إسرائيل تقدم أسماء النساء والقصر الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم وتقدم حماس أسماء المدنيين الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم قبل 12 ساعة على الأقل من إتمام العملية.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.

وبموجب شروط الهدنة المؤقت التي تستمر 4 أيام، ستطلق حماس سراح 50 أسيرا إسرائيليا منهم نساء وأطفال احتجزتهم رهائن في السابع من أكتوبر ، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية. (سكاي نيوز عربية)
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