"عملية نوعية" للدعم السريع.. من استهدفت في أم درمان؟

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نفذت عناصر قوات الدعم السريع في السودان، الإثنين، عملية نوعية استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.وبحسب بيان القوات، فإن العملية أدت إلى "تدمير طائرة حربية طراز (C130) ومخزن للذخيرة وعدد من الآليات والمعدات والمركبات".وأضافت: "لقد أحدثت هذه العملية النوعية هلعا في أوساط بقايا قوات الجيش السوداني، التي لم يكن أمامها إلا الهروب من ميدان القتال".وأشارت إلى أن "هذه العملية لن تكون الأخيرة، وإنما سيتواصل العمل وبذات العزيمة لإنهاء هذه الحقبة البائسة من تاريخ شعبنا العظيم".وشددت على أن "الدعم السريع" عازمة على "إنهاء هذه الحرب لصالح شعبنا وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والمساواة والعدالة والحكم الديمقراطي".واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان الماضي.وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع في بلاد كانت تعاني أساسا التشرذم والصراعات. (سكاي نيوز)