Advertisement

عربي-دولي

"عملية نوعية" للدعم السريع.. من استهدفت في أم درمان؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1134856-638366865091692689.jpeg
Doc-P-1134856-638366865091692689.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت عناصر قوات الدعم السريع في السودان، الإثنين، عملية نوعية استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وبحسب بيان القوات، فإن العملية أدت إلى "تدمير طائرة حربية طراز (C130) ومخزن للذخيرة وعدد من الآليات والمعدات والمركبات".
Advertisement

وأضافت: "لقد أحدثت هذه العملية النوعية هلعا في أوساط بقايا قوات الجيش السوداني، التي لم يكن أمامها إلا الهروب من ميدان القتال".

وأشارت إلى أن "هذه العملية لن تكون الأخيرة، وإنما سيتواصل العمل وبذات العزيمة لإنهاء هذه الحقبة البائسة من تاريخ شعبنا العظيم".

وشددت على أن "الدعم السريع" عازمة على "إنهاء هذه الحرب لصالح شعبنا وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والمساواة والعدالة والحكم الديمقراطي".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان الماضي.

وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع في بلاد كانت تعاني أساسا التشرذم والصراعات. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-11-27
09:30 | 2023-11-27
09:24 | 2023-11-27
09:08 | 2023-11-27
09:00 | 2023-11-27
08:30 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24