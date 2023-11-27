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عربي-دولي

إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على الناقلة "سنترال بارك"

Lebanon 24
27-11-2023 | 05:50
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لم يكن لها دور في الهجمات الأخيرة على السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك الهجوم على الناقلة "سنترال بارك"، التي ترفع علم ليبيريا، أمس الأحد.
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وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحافي أن استهداف الأصول الإسرائيلية هو "رد فعل طبيعي من جانب فصائل المقاومة على الوجود الأميركي في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال إن "الهدنة بين إسرائيل وحماس، التي دخلت يومها الرابع، "يجب أن تصبح دائمة".

ومن جانبه، أعلن الجيش الأميركي أن قوات البحرية الأميركية اعتقلت 5 أشخاص هاجموا الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن، مضيفا أن الناقلة وطاقمها بخير.

واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأميركية، أمس الأحد، لنداء استغاثة من الناقلة التجارية "سنترال بارك"، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة "زودياك" للملاحة، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
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