17
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صحيفة إسرائيلية تُعلنها: "حماس" بعيدة عن الإنهيار!
Lebanon 24
27-11-2023
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ حركة حماس "تنجح في إظهار أنّها لم تهزم في شمالي قطاع غزّة"، وأنّ رئيس مكتب الحركة في القطاع، يحيى السنوار، أنزل كارثةً بالإسرائيليين.
وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة بخصوص ظهور مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق شمالي قطاع غزّة التي شهدت أعنف الأعمال القتالية والتوغل البري الإسرائيلي، مُشدّدةً على أنّ الحركة نجحت في إظهار قدرتها على إرسال عناصرها إلى شمالي غزّة "بالرغم من وجود الجيش الإسرائيلي في مكانٍ قريب".
Advertisement
من جهتها، تناولت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية الأحداث، مؤكّدةً أنّ حركة حماس "بعيدة عن الانهيار"، داعيةً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزّة بهدف "كسر الحركة".
ولفتت إلى أنّ تحقيق هذا الهدف مهم "من أجل تحقيق انتصارٍ إسرائيلي في الجبهة الشمالية أيضاً"، في إشارةٍ إلى المواجهة مع حزب الله في لبنان.
وقالت مراسلة الشؤون العسكرية في الصحيفة، ليلاخ شوفال، إنّه خلافاً لادعاءات الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، "لا تزال حماس تتمتع بسيطرة قوية على الأرض"، مُشيرةً إلى أنّ هذه السيطرة في مختلف مناطق قطاع غزّة، وليست فقط في جنوبيه.
وأشارت شوفال إلى أنّ عواقب العمل الضعيف للجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس "ستكون إقليمية"، لافتةً إلى أنّه بعد نحو 50 يوماً من القتال، يكرّر الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً رسالة مفادها أنّ "قيادة حماس وسيطرتها في شمالي قطاع غزّة قد تضررت بشدة، وأنّ معظم كتائبها في هذه المنطقة تفكّكت"، في حين أنّه منذ بدء وقف إطلاق النار فإنّ عكس ذلك تماماً هو ما يحصل.
وأضاءت المراسلة العسكرية على وضوح التزام عناصر المقاومة بتوجيه قيادتهم بإيقاف إطلاق النار، ما يدلّل على تنظيمٍ عالٍ. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ عملية تحرير الأسرى من قطاع غزّة "تجري تماماً كما تريد حماس، وأنّها تملي هوية الأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم، وتحدّد الجداول الزمنية للإفراج عنهم"، وذلك حسب ما قالته شوفال.
وقالت شوفال إنّ سلوك رئيس مكتب الحركة السياسي في قطاع غزّة، يحيى السنوار، يشير إلى أنّه حتى في شمالي قطاع غزّة، وهو البؤرة الرئيسية للهجوم الإسرائيلي البري، فإنّ حركة حماس "لا تزال بعيدة عن نقطة الانهيار".
وأشارت مراسلة الشؤون العسكرية إلى أنّ "السنوار تمكّن من خلال الصفقة من وقف الهجوم الإسرائيلي، الذي كان في ذروة زخمه"، مُشيرةً إلى أنّه "سيحاول القيام بمناوراتٍ إضافية، من أجل تمديد الهدنة إلى أقصى حدٍ ممكن"، وذلك للاستفادة منها بهدف تنظيم مقاتلي المقاومة وإعادة التسلح وتجميع القوات والاستعداد لاستمرار عملية "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزّة.
ودعت الصحيفة الجيش الإسرائيلي إلى استئناف عملياته وعدوانه على القطاع، مؤكّدةً مطالبها "حتى لو مورست ضغوط دولية هائلة على إسرائيل"، مُضيفةً أنّه "ممنوع تماماً التوقف الآن"، مُشدّدةً على أنّ "إسرائيل" إذا لم تعمل بقوةٍ غير متناسبة في قطاع غزّة، فإنّ ضعفها سينعكس على المنطقة بأسرها.
وبشأن تداعيات التراخي والضعف الإسرائيليين، فإنّها ستنعكس خاصةً على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، حيث تمّ إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين من منازلهم قبل أكثر من شهر، مؤكّدةً أنّ "إظهار تردّدٍ أو ضعف في جبهة غزّة سوف يجعل الأمور تنفجر في وجهها".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
11:27 | 2023-11-26
26/11/2023 11:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس
Lebanon 24
أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس
15:04 | 2023-11-26
26/11/2023 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!
15:30 | 2023-11-26
26/11/2023 03:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح وصلت إلى 100 كلم في الساعة.. العاصفة مستمرة حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الرياح وصلت إلى 100 كلم في الساعة.. العاصفة مستمرة حتى هذا الموعد
02:47 | 2023-11-27
27/11/2023 02:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن زواجها من رجل أعمال إماراتي.. نجوى كرم تمر بمرحلة صعبة! (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن زواجها من رجل أعمال إماراتي.. نجوى كرم تمر بمرحلة صعبة! (صور)
02:44 | 2023-11-27
27/11/2023 02:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-11-27
"ملثمات القسام".. ماذا تقول المعلومات عن "نساء حماس" المسلّحات؟
09:30 | 2023-11-27
مفاوضات حكومة هولندا في "طريق مسدود" بعد فوز اليمين المتطرف
09:24 | 2023-11-27
الإيرانية السجينة نرجس محمدي... ولداها يتسلمان جائزة نوبل نيابة عنها
09:08 | 2023-11-27
أصبح شهيداً... ما فعله الجيش الإسرائيلي بأسير فلسطيني بعد سؤاله عن غزة مروّع!
09:00 | 2023-11-27
نتنياهو وماسك في جولة داخل "مناطق هجوم حماس" (بالفيديو)
08:30 | 2023-11-27
البيت الأبيض: بايدن يفتح دفاتر الحرب الباردة
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
27/11/2023 17:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
27/11/2023 17:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
27/11/2023 17:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24