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هل تريدُ أميركا تمديد "هدنة غزة"؟ صحيفة تُجيب!

Lebanon 24
27-11-2023 | 06:41
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ المسؤولين الأميركيين يضعون استراتيجية لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وذلك سعياً لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الموجودين لدى المقاومة، بمن فيها من حملة الجنسية الأميركية.
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ولفتت الصحيفة أنّ المسؤولين الأميركيين يعملون لتحقيق هدفٍ إضافي غير إخراج المزيد من أسرى الاحتلال لدى المقاومة، وهو "تشجيع إسرائيل على وقف هجومها في الجنوب حتى تكون هناك خطة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وذكرت "وول ستريت جورنال" إنه "سيتم إعطاء الأولوية للرجال المُسنين، بعد النساء والأطفال، ويليهم جثث الأسرى المتوفين"، وذلك وفقاً لمسؤولين مصريين.

وأكّدت أنّ حركة حماس استبعدت حتى الآن "إطلاق سراح الشبان الإسرائيليين خلال وقف إطلاق النار المؤقت"، وهو ما كان قد أكّده الناطق الرسمي باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة، في أكثر من كلمةٍ له، إضافةً إلى مسؤولين في حركة حماس، بأنّه لن يتم التفاوض على تبادل الجنود الإسرائيليين تحت النار.

وفي تقرير آخر للصحيفة الأميركية، أشارت إلى أنّ المفاوضين يعملون على حلّ الخلاف بشأن قائمة إطلاق سراح الأسرى في اليوم الأخير من الهدنة، قائلة إنّه يتوقع حلّ النزاع في الساعات المقبلة، وبعد ذلك سيكون التركيز على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقت لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل. (الميادين نت)
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