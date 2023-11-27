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عربي-دولي
البيت الأبيض: بايدن يفتح دفاتر الحرب الباردة
Lebanon 24
27-11-2023
|
08:30
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلجأ إلى إجراء يعود إلى حقبة الحرب الباردة لتعزيز الاستثمار في التصنيع الأميركي للأدوية والإمدادات الطبية التي اعتبرها مهمة للدفاع الوطني.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيسمح لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية باستخدام السلطات المنصوص عليها في قانون الإنتاج الدفاعي في حقبة الحرب الباردة لتمكين الاستثمارات في "الأدوية الأساسية".
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وتشمل مجالات الاستثمار أيضا "الإجراءات الطبية المضادة"، والتي تشمل الإمدادات التي تشخص أو تمنع أو تعالج الأمراض المرتبطة بالهجمات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.
وقالت لايل برينارد، رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني، إن الضغط على سلسلة التوريد انخفض من المستويات القياسية التي بلغتها خلال جائحة كوفيد-19، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
ويعد هذا الإعلان جزءا من سلسلة من الإجراءات التي ستكشف عنها إدارة بايدن اليوم الاثنين لمساعدة سلاسل التوريد الصناعية ومواجهة عدة سنوات من التضخم المرتفع تاريخيا.
ويحرص بايدن، الديمقراطي الذي يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، على أن يظهر للأميركيين أنه يعالج التضخم ويعالج المخاوف الواسعة بشأن حالة الاقتصاد الأميركي.
وسيعقد اجتماعه الأول لمجلس البيت الأبيض الجديد بشأن مرونة سلسلة التوريد اليوم. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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