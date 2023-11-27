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عربي-دولي
مع استمرار وصول جرحى ومساعدات.. وزيرا صحة مصر وفلسطين يزوران معبر رفح
Lebanon 24
27-11-2023
|
07:30
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وصل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح خلال الساعات القليلة الماضية تمهيدا لنقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية .
وشهد المعبر اليوم كذلك تواصل وصول المساعدات الدوائية والغذائية والإغاثية ، حيث وصلت 7 طائرات مساعدات إلى مطار العريش قادمة من السعودية و قطر و تركيا وعمان والإمارات تمهيدا لنقل محتوياتها إلى قطاع غزة.
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ووصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية إلى مطار العريش الدولي، حيث تفقدا معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.
وأكد وزير الصحة المصري تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية للعابرين من قطاع غزة إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مشددا على أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.
ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة تجاه فلسطين، بجانب توجيه الشكر إلى وزير الصحة المصري على استقبال الجرحى الفلسطينيين، والشكر لمحافظ شمال سيناء ونائبة والجهات المعنية علي استقبال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة.
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