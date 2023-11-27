مفاوضات حكومة هولندا في "طريق مسدود" بعد فوز اليمين المتطرف

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بدت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا في طريق مسدود، بعد فوز اليميني المتطرف غيرت فيلدرز المفاجئ في الانتخابات التشريعية ومع استقالة المسؤول الذي كلف بإجرائها.واتهمت وسائل الإعلام الهولندية خوم فان شترين الذي عينه زعيم اليمين المتطرف، بارتكاب أعمال احتيال في شركته السابقة.وأعلن السناتور عن حزب "الحرية" بزعامة فيلدز، أن هذه الظروف والوقت الذي يحتاج إليه للرد على الاتهامات الموجهة إليه "غير متناسبة" مع المهمة الموكلة إليه.وتابع: "أبلغت بالتالي غيرت فيلدرز ورئيس البرلمان بأنني أستقيل من منصبي بمفعول فوري".وكان من المفترض أن يباشر فان شترين مهمته رسميا، الإثنين، بلقاء فيلدرز الذي تصدر حزبه الانتخابات، إلا أن اجتماعاته ألغيت.ويواجه فيلدرز مهمة صعبة لإقناع الأحزاب الأخرى بالتعامل معه، نظرا لمواقفه المتطرفة حيال الإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.وإن كان حزبه خفض من حدة نبرته قليلا خلال الحملة الانتخابية، فإنه يدعو إلى حظر المساجد والمصحف والحجاب، وإلى تنظيم استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.