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مصادر مصرية: الاقتراب من تمديد الهدنة في غزة

Lebanon 24
27-11-2023 | 08:17
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أكدت مصادر مصرية أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.

وقالت المصادر إن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. (روسيا اليوم) 
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المصدر: روسيا اليوم
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