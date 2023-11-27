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عربي-دولي
غزة... مطالب فلسطينية بالكشف عن مصير "أكثر من 100 شخص"
Lebanon 24
27-11-2023
|
10:30
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اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل باعتقال أكثر من مئة فلسطيني من قطاع غزة خلال الحرب، مطالبة إياها بالكشف عن عددهم المحدد ومصيرهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس: "أخطر ما يجري أن إسرائيل لا تفصح عن عدد المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال عملياتها في قطاع غزة"، منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول.
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وأضاف: "نتخوف من أنه تم قتلهم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم"، قائلاً: "عدم الإفصاح عن العدد وإخفاء هذه القضية إنما يعني أنه من الممكن أن تنفذ إسرائيل ما تريد بمن اعتقلتهم، حتى قتلهم".
وتابع: "هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية خاطبت الجهات الإسرائيلية والدولية للحصول على العدد، لكن لم نحصل على إجابات"، مضيفاً "حصلنا مرة واحدة في بداية الحرب أن الجيش اعتقل 105 فلسطينيين، ولا نعلم مصيرهم".
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، وقال في رده على "فرانس برس": "لا يمكننا توضيح هذه المسألة في هذه اللحظة".
وتفيد معلومات من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين من قطاع، كانوا ينزحون من شمال القطاع إلى جنوبه.
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