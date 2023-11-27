أصبح شهيداً... ما فعله الجيش الإسرائيلي بأسير فلسطيني بعد سؤاله عن غزة مروّع!

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وقال الأسير المحرر إن "أبو عصب كان قد سأل السجّان سؤالاً من كلمتين "في هدنة؟" ليتم ضربه بشكل وحشي ليلاً، ثم تم تركه دون علاج حتى استشهد".



وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت سابق عن "وفاة أسير من الضفة الغربية في سجن النقب جنوبي إسرائيل". وقالت مصلحة السجون في بيان إن "الأسير يبلغ من العمر 38 عاماً، من سكان يهودا والسامرة (الضفة)، ينتمي لحركة فتح ومعتقل منذ أيار 2005 وتوفي في سجن النقب جنوبي إسرائيل".



وقالت إنه "سيتم التحقيق في ملابسات الحدث" دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.



في حين أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي، علماً أنه معتقل منذ 27 أيار عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً". روى أحد الأسرى المحررين في رام الله بالضفة الغربية بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع جيش العدو الإسرائيلي، تفاصيل مؤلمة ومروعة حول استشهاد الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب، قبل أيّام في سجن النقب الصحراوي .وقال الأسير المحرر إن "أبو عصب كان قد سأل السجّان سؤالاً من كلمتين "في هدنة؟" ليتم ضربه بشكل وحشي ليلاً، ثم تم تركه دون علاج حتى استشهد".وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت سابق عن "وفاة أسير من الضفة الغربية في سجن النقب جنوبي إسرائيل". وقالت مصلحة السجون في بيان إن "الأسير يبلغ من العمر 38 عاماً، من سكان يهودا والسامرة (الضفة)، ينتمي لحركة فتح ومعتقل منذ أيار 2005 وتوفي في سجن النقب جنوبي إسرائيل".وقالت إنه "سيتم التحقيق في ملابسات الحدث" دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.في حين أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي، علماً أنه معتقل منذ 27 أيار عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً".

بدورها، قالت أم الشهيد ثائر أبو عصب: "على مدار 19 عاماً كنت أزوره، لم يكن يشكو من أي مرض.. كان قوياً.. لكن في ذلك اليوم دخلت قوات الاحتلال إلى السجن وقمعوه والآخرين وبعد الاعتداء عليه بنحو نصف ساعة وصلنا خبر استشهاده".



ووصفت الأم المكلومة ولدها وقالت إنه كان صامداً ويحظى بحب وتقدير واحترام الجميع، وقالت "كان يهتم بي رغم الأسر.. ويطلب مني الذهاب للطبيب حتى لو أحس بمجرد إحساس إني أعاني من ألم ما".



وكان يقول لها ممازحاً: "سأخرج في صفقة تبادل الأسرى وستجديني يوماً ما أدخل من باب المنزل وأوقظك يا أمي".



وقالت إن ابنها ثائر اتصل بها قبل نحو 10 أيام من استشهاده، ليطمئن على أفراد عائلته، مطالباً إياها بأن تكون بخير ولا تقلق عليه، واصفاً نفسه بالبطل داخل السجون.



والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. (عربي بوست)