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عربي-دولي

الإيرانية السجينة نرجس محمدي... ولداها يتسلمان جائزة نوبل نيابة عنها

Lebanon 24
27-11-2023 | 09:24
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أعلنت مؤسسة نوبل في ستوكهولم اليوم الإثنين، أن أبن وابنة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام الحالي، المسجونة في إيران، سوف يمثلانها في مراسم تسليم الجائزة في أوسلو في كانون الأول المقبل.
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وسوف يتسلم أبناها كيانا وعلي رحمن الجائزة نيابة عن والدتهما.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية أن ابنة وابن محمدي اللذين يبلغان من العمر 17 عامًا، سوف يعقدان محاضرة نوبل عقب مراسم التسليم نيابة عن والدتهما.

وتقضي محمدي التي تبلغ 51 عامًا من العمر، وهي أحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عقوبة طويلة في سجن إيفين بطهران.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام ، "لنضالها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

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