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عربي-دولي

بعد مساعٍ قطرية - مصرية.. "حماس" تُعلن تمديد "هدنة غزة" ليومين إضافيين

Lebanon 24
27-11-2023 | 11:17
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أعلنت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، الإتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة مدة يومين إضافيين.
 
ولفتت الحركة إلى أن التمديد جاء إستناداً إلى شروط الهدنة السابقة التي بدأت يوم الجمعة الماضي لمدة 4 أيام، مشيرة إلى أنها "تقوم بإعداد قائمة جديدة بالرهائن للإفراج عنهم". 
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بدورها، أكدت قطر التوصل إلى الإتفاق الجديد، مشيرة إلى أنه كانت هناك رسائل إيجابية من "حماس" وإسرائيل بشأن تمديد الهدنة.
 
بدورها، نقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيليّ قوله إنه "سيتمُّ تمديد الهدنة مدة يومين في حال استملت تل أبيب 20 إسماً من المحتجزين في غزة مع حلول منتصف الليل للإفراج عنهم".
من ناحيته، قال مسؤولٌ آخر لموقع "آكسيوس" الأميركيّ إنه "تم الإتفاق على الخطوط العريضة لتمديد الهدنة يومين مقابل إطلاق سراح 10 رهائن كل يوم".

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