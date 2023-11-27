تحليلات إسرائيلية: كيف تماطل أميركا في الهدنة لخلق تسوية جديدة

أثبتت الهدنة وصفقة تبادل الأسرى استمرار تماسك المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس وسيطرتها على زمام الأمور في الميدان.

هذا ما عبر عنه المعلق السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، بالقول إن "حماس مازالت قوية على الأرض"، معتبرا أن "كل الأحاديث عن انهيارها سابقة لأوانها، بل هي أحاديث تعبر عن رغبة داخلية ولا تعبر عن نظرة حقيقية للواقع".

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ولفت برنياع إلى أن قوة حماس عبرت عن نفسها في قدرة المساومة التي أبدتها أمام الوسطاء وأمام إسرائيل، وطلباتها المتعلقة بشمال قطاع غزة الواقع بغالبيته تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وليس جنوبها ووسطها فقط، وذلك خلال الأزمة التي اعترت أمس الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن سيطرة حماس ستتعمق أكثر خلال أيام الهدنة.

في المقابل، وصف المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، ذلك بحرب نفسية يشنها زعيم حماس، يحيى السنوار، ضد إسرائيل، لاستثمار ورقة الضغط التي يملكها لتحقيق الأهداف الرئيسية لهجوم السابع من تشرين الأول، مشيراً بأسف إلى "نجاح السنوار في تحقيق هذه الأهداف".

لفت المحلل للشؤون العربية في "هآرتس"، تسفي برئيل، إلى تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي قال فيه إن هدف إسرائيل في القضاء على حماس هو هدف شرعي لكنه صعب التحقيق.

ويذهب برئيل إلى الاستنتاج أن واشنطن لا ترى في وقف إطلاق النار المحدد، حتى لو طال أمده، بمثابة مركب في آلية تحرير الأسرى فقط، بل حيز زمني يجب استغلاله لخلق تسوية لفترة زمنية أطول







