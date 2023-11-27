بعد تمديد "هدنة غزة".. هذا أول تعليق من "الخارجية الأميركية"

رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين، داعية إلى إفراج حركة "حماس" عن جميع المُحتجزين لديها.

وقالت الوزارة عبر "سكاي نيوز عربية" إنها "ترفض أي إحتلال إسرائيلي لغزة أو تهجير الفلسطينيين من هناك"، مشيرة إلى أنها تُركز الآن على إدخال المساعدات إلى القطاع.

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وكانت "حماس" أعلن، مساء اليوم الإثنين، الإتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

ولفتت الحركة إلى أن التمديد جاء إستناداً إلى شروط الهدنة السابقة التي كان من المفترض أن تنتهي مهلتها مساء اليوم الإثنين قبل تمديدها هذا المساء، مشيرة إلى أنها "تقوم بإعداد قائمة جديدة بالرهائن للإفراج عنهم".

بدورها، أكدت قطر التوصل إلى الإتفاق الجديد، مشيرة إلى أنه كانت هناك رسائل إيجابية من "حماس" وإسرائيل بشأن تمديد الهدنة.

إلى ذلك، نقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيليّ قوله إنه "سيتمُّ تمديد الهدنة مدة يومين في حال استملت تل أبيب 20 إسماً من المحتجزين في غزة مع حلول منتصف الليل للإفراج عنهم".

من ناحيته، قال مسؤولٌ آخر لموقع "آكسيوس" الأميركيّ إنه "تم الإتفاق على الخطوط العريضة لتمديد الهدنة يومين مقابل إطلاق سراح 10 رهائن كل يوم".