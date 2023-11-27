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عربي-دولي
في رابع أيام الهدنة.. غوتيريش يدعو لوقف كامل لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
27-11-2023
|
12:40
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أشار مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، الى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وتزداد الأمور سوءا يوما بعد يوم.
وفي بيان، قال: "لقد أدت سبعة أسابيع من الأعمال العدائية في غزة إلى خسائر فادحة صدمت العالم، وخلال الأيام الأربعة الماضية، صمتت الأسلحة، لقد شهدنا إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حماس وآخرون، وتم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".
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وأضاف: "يشيد الأمين العام بحكومات قطر ومصر والولايات المتحدة لتسهيلها تلك الإجراءات، ويقدر الدور الحاسم الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة، وخلال هذه الأيام الأربعة الماضية، قامت الأمم المتحدة بتوسيع نطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأرسلت المساعدات إلى بعض المناطق الشمالية التي ظلت معزولة إلى حد كبير منذ أسابيع. لكن هذه المساعدات تكاد لا تلبي الاحتياجات الهائلة لـ 1.7 مليون نازح. إن الكارثة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم".
وأكمل البيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لصالح شعب غزة وإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع".
وختم: "يدعو الأمين العام مرة أخرى إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين فورا ودون قيد أو شرط، ويحث جميع الدول على استخدام نفوذها لإنهاء هذا الصراع المأساوي ودعم خطوات لا رجعة فيها نحو المستقبل المستدام الوحيد للمنطقة المتمثل في حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
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