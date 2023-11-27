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عربي-دولي

صفقة الأموال المجمّدة الى الواجهة.. مسؤول إيراني يكشف عن خسارة مليارية

Lebanon 24
27-11-2023 | 13:09
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كشف المساعد القانوني للرئيس الإيراني، محمد دهقان، عن خسارة تقدر بنحو مليار دولار تعرضت لها طهران بسبب التجميد غير القانوني لأموال إيرانية في كوريا الجنوبية.


وأعلن المساعد القانوني للرئيس الإيراني أنه "تم استرجاع المبلغ الأصلي الذي أودعناه واستثمرناه في كوريا الجنوبية"، مشيرا الى اننا "لم نحصل على حقنا وتسببت كوريا الجنوبية بانخفاض قيمة عملتنا كما أننا خسرنا مليار دولار بسبب تجميدها غير القانوني لأموال إيرانية".
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وأكمل دهقان: "نحن بانتظار موافقة البرلمان على السماح لنا بمتابعة الموضوع".



وكانت سيئول قد اعلنت الإفراج عن أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك في إطار صفقة أميركية- إيرانية تمّت بوساطة قطرية.
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