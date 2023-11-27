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عربي-دولي

قائدٌ في "حماس" خاطب "رهائن غزة" بالعبريّة.. ماذا قال لهم؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 13:46
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار التقى بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة وتحدث معهم بالعبرية".



وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن السنوار قال لهؤلاء إنهم في المكان الأكثر أماناً ولن يحصل لهم مكروه.
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السنوار

حماس

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