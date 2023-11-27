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صحيفة إسرائيلية: ظهور حماس في غزة أصبع في عين الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
27-11-2023 | 13:55
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خلال عملية تبادل الأسرى أثار ظهور عناصر كتائب القسام بكامل لباسهم وعتادهم العسكري في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، الواقعة في شمال القطاع الجدل.
هذا الظهور أصاب الإسرائيليين بالصدمة والذهول ونسف رواية جيشهم حول السيطرة على شمال القطاع، والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب في الجنوب.
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وعنون موقع "واللا" الإسرائيلي شريط الفيديو الذي بثته حركة حماس لعملية تسليم الأسرى وسط غزة، في صفحته على الشبكة بأنه "أصبع في عين الجيش الإسرائيلي"، ويثبت من هو صاحب البيت الحقيقي في غزة.
وفي التفاصيل، كتب المراسل العسكري للموقع، أمير بوحبوط أنه "تحت أنظار مئات المؤيدين ووسط صيحات النصر جرى أمس تحرير المختطفين في إطار الدفعة الثالثة، بجانب ‘نصب المقاومة‘ في مدينة غزة، حيث يظهر تمثال قبضة اليد التي تمسك بميداليات أسماء الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذين تحتجز جثتيهما في غزة منذ عام 2014".
وأشار الموقع إلى مشهد سيارة "التويوتا" البيضاء التي تنتصب فوقها الرشاشات ويعتليها عناصر حماس المسلحين، مستذكرا أنها من طراز السيارات المعروفة من عملية السابع من تشرين الأول الماضي، التي استقلها مقاتلو حماس لدى دخولهم إلى إسرائيل، وتساءل إذا ما كانت إسرائيل تسيطر حقا على شمال قطاع غزة.
ونقل الموقع على لسان الجنود قولهم: "الآن فقط ندرك كم من مقاتلي حماس بقي في المواقع التي ظننا أننا نحتلها، وكم من المهام تنتظر الجيش الإسرائيلي في المساحة الجغرافية للمناورة العسكرية البرية".
وفي السياق، كتب مدير مركز السياسات اليهودي، بروفيسور يديديا شتيرن، في مقال نشره موقع "واينت" أنه "في المواجهة بين إسرائيل، القوة الإقليمية العظمى مدنيا وعسكريا، مقابل حماس، الأضعف فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه رغم الحشد والاستعداد والدعم والوقت الذي أتيح له لهذا الغرض، مما اضطره إلى الموافقة على هدنة تشمل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، تيسر خلالها ظهور كتائبها المسلحة مثلما ظهرت متماسكة ومتعافية وتملك ناصية السيطرة حتى في المواقع التي يدعي الجيش الإسرائيلي احتلالها.




المصدر: عربي 21 - صحف إسرائيلية
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