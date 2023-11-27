بعد المطالبات بفرض "شروط" على المساعدات الأميركية لإسرائيل.. كيف علّق البيت الأبيض؟

إعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الاثنين، أن المطالبات بفرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل تمثل أفكارا جديرة بالاهتمام، لكن الرئيس جو بايدن يعتقد أن نهجه الحالي ناجح.

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وخلال مؤتمر صحفي، رحب كيربي بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة، وقال إنه يأمل أن يكون أميركيون بين الرهائن العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد ذلك، إذ يُعتقد أن 8 أو 9 مواطنين أميركيين ما زالوا بين المختطفين في قطاع غزة.

وأضاف أن "بايدن كان منخرطا في شكل كبير بالمفاوضات بشأن الهدنة وتمديدها، وتم إبلاغه بآخر التطورات، صباح اليوم"، موضحاً أن الولايات المتحدة "تأمل" أن يتمّ الإفراج عن مواطنين آخرين اثنين.





وقال كيربي إن واشنطن "تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن رهائن إضافيين".





كما اشار الى أننا "سنستغل الهدنة كفرصة لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".