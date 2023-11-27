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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: "حماس" أفرجت عن 11 رهينة في غزة
Lebanon 24
27-11-2023
|
15:47
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قال الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إن الصليب الأحمر أكد له أن 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن أفرجت عنهم حركة (حماس) من غزة.
بدوره، ذكر بيانٌ لوزارة الخارجية القطرية على منصة "إكس" إنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة"، وأضاف: "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر"، حسب ما نقلت "فرانس برس".
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وكانت القناة "12" الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن الصليب الأحمر تسلّم 11 محتجزاً إسرائيلياً من حركة حماس، هم 9 أطفال وسيدتين، في اليوم الرابع من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
كذلك كشفت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن يوم الإثنين يشهد إطلاق سراح 11 رهينة إسرائيليا و6 رهائن تايلنديين.
وأعلنت قطر وحماس، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".
وقالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة".
مع هذا، فقد أكدت الحركة أنها تعدّ قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة.
(سكاي نيوز عربية)
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