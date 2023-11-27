مستشفى الشفاء بغزة يعلن إعادة تشغيل هذا القسم الطبي

في ظل استمرار غياب المساعدات والوقود في مناطق مختلفة من القطاع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء في غزة.

الوزارة دعت مرضى الكلى للتوجه إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، بعد إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى "بجهود استثنائية".

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وجاء ذلك بعد إطلاق شباب فلسطينيين مبادرة تطوعية لتنظيف المستشفى الواقع غربي مدينة غزة، وإعادة تشغيله بالحد الأدنى.

وكشف المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة الصحة في غزة، محمود حماد، عن وجود دمار كبير في كافة مرافق مجمع الشفاء، وقال "لا يوجد مرفق إلا وبه دمار في الأجهزة والمعدات"، حيث تظهر صور حصلت عليها الجزيرة حجم الدمار الذي خلّفته قوات الاحتلال في المستشفى ومحيطه.

ويوم الجمعة الماضي، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد نحو 10 أيام على اقتحامه وتدمير أجزاء فيه.

من جانب آخر، كشفت مشاهد رصدها الصحفي إسماعيل الغول الدمار الهائل في ميناء غزة ومحيطه.

ويواجه متطوعون فلسطينيون صعوبات كبيرة في إيصال مساعدات إنسانية إلى النازحين جنوبي القطاع والمحاصرين في شماله، في ظل الهدنة التي يعيشها أهل قطاع غزة تمتد 4 أيام تم التوصل إليها بعد وساطة قطرية بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، وبدأت الهدنة يوم الجمعة الماضي، وتم الإعلان اليوم الاثنين عن تمديدها ليومين إضافيين.







