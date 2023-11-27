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عربي-دولي

بعد تمديد هدنة غزة.. ماذا سيحدثُ في اليومين الإضافيين؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 16:00
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كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أنّ تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ليومين إضافيين اعتباراً من اليوم الإثنين، سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.
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وأضاف المصدر أن إسرائيل ستطلق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي.

كذلك، سيُسمح تمديد الهدنة أيضاً بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت قطر وحماس أعلنتا، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

بدوره، قالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة".

وأكدت الحركة أنها تعد قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة.

وكان من المفترض أن يكون الإثنين هو اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء.
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