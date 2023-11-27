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بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع

Lebanon 24
27-11-2023 | 16:46
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أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنطوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة "حماس".
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ونقلت وكالات أنباء عالمية عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله إن "بلينكن سيشدد على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة".


كما قال إن بلينكن سيناقش أيضاً مع الشركاء في المنطقة مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة.


وسيتوجّه بلينكن إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، وفق ما أعلنه المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية.
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