كيم جونغ أون تلقّى صوراً لمواقع أميركية حسّاسة عبر قمر اصطناعي

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تلقّى الزعيم كيم جونغ أون صوراً لمواقع حساسة في الولايات المتحدة، التقطها قمر اصطناعي للتجسّس أطلقته بيونغيانغ في الآونة الأخيرة.وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم جونغ أون تلقّى صوراً للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية وحاملات طائرات أميركية في قاعدة نورفولك البحرية.وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر اصطناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي الإثنين بأن إطلاقها للقمر الاصطناعي يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي.