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إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية مقابل شرط

Lebanon 24
27-11-2023 | 19:30
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين من غزّة".
وجاء البيان بعد أن قال وسطاء قطريون إن الهدنة التي استمرت أربعة أيام وانتهت الإثنين مُددت ليومين آخرين.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "11 رهينة أطلق سراحهم من غزة الإثنين وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم".
وجاء في بيان للجيش: "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".
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