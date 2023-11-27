بلغاريا تستثني لافروف من العقوبات وتسمح له بعبور أجوائها

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سمحت بلغاريا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان إن "التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه".وتتولّى مقدونيا الشمالية حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستعقد مؤتمرها الوزاري السنوي في عاصمة هذه الجمهورية سكوبيي يومي 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول.وفي مطلع تشرين الثاني الجاري أعلن وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني أن لافروف طلب السماح له بحضور هذا الاجتماع.