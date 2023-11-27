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وزيرة الخارجية البوليفية تعد بالدفاع عن القضية الفلسطينية

Lebanon 24
27-11-2023 | 20:30
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وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا أمس الإثنين خلال أدائها اليمين الدستورية بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقطعت بوليفيا علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي احتجاجاً على حملة القصف التي شنّتها على قطاع غزة.
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ويومها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار لاباز بأنّه "خضوع للإرهاب".
والإثنين، قالت سوسا خلال حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي إنّه "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقّه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرّة والمستقلّة وذات السيادة".
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