هجوم غامض.. تعطل الاتصال بالإسعاف والشرطة في إسرائيل

بشكل مفاجئ تعطلت خطوط الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في إسرائيل نتيجة هجوم إلكتروني.

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فيما نشرت الأجهزة التي استهدفت بالهجوم الغامض، اليوم الثلاثاء، أرقاماً رديفة لكل من يرغب بمراسلتها عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ لحين إصلاح الخطوط.ولم تتضح بعد الجهة التي شنت الهجوم الالكتروني على خدمات الطوارئ الإسرائيلية، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".علماً أن الشرطة الإسرائيلية أفادت بأن سبب انقطاع خطوط الطوارئ غير معروف، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل وحل المشكلة.أتى هذا العطل بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل من أجل تمديد الهدنة القصيرة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، يومين إضافيين، بغية إطلاق سراح مزيد من الأسرى من الجانبين، فضلا عن إتاحة المجال لدخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر بشكل مطبق من التاسع من تشرين الأول الماضي.