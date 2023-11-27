زلزال يهز بابوا غينيا الجديدة.. وهذه قوته

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 6.6 على مقياس ريختر هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء.



وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومتراً. (الشرق)

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