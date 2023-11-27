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زلزال يهز بابوا غينيا الجديدة.. وهذه قوته

Lebanon 24
27-11-2023 | 23:08
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 6.6 على مقياس ريختر هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومتراً. (الشرق) 
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زلزال

بابوا غينيا

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