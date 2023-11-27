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سوناك يلغي لقاء مع نظيره اليوناني.. والأخير "مستاء"

Lebanon 24
27-11-2023 | 23:14
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أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، عن "استيائه" بعدما قرر نظيره البريطاني ريشي سوناك إلغاء اجتماع معه كان من المقرر أن يتطرقا فيه خصوصاً إلى الخلاف القديم بين البلدين حول رخاميات موقع البارثينون الأثري.
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وقال ميستوتاكيس في بيان مقتضب "أعرب عن استيائي من قيام رئيس الوزراء البريطاني بإلغاء لقائنا المقرر ظهر الثلاثاء في لندن قبل بضع ساعات فقط من انعقاده".

وأضاف أن "مواقف اليونان في قضية رخاميات البارثينون معروفة. كنت آمل أن تسنح الفرصة للتباحث فيها مع نظيري البريطاني".

وتابع ميتسوتاكيس "من يؤمن بعدالة وصواب مواقفه لا يخاف أبداً من مواجهة الحجج".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر حكومية قولها إن رئيس الوزراء البريطاني استاء على ما يبدو من تصريحات أدلى بها نظيره اليوناني لشبكة "بي. بي. سي" البريطانية، الأحد.

وكان ميتسوتاكيس قد اعتبر أن بقاء قسم من رخاميات البارثينون خارج اليونان أشبه بـ"شطر لوحة الموناليزا إلى نصفين".
 
وتابع: "ليست مسألة ملكية بالنسبة لي بل مسألة إعادة جمع الرخاميات الموجود قسم منها في متحف الأكروبوليس فيما القسم الآخر في المتحف البريطاني في لندن".

وكان متحدث باسم سوناك قد أشار في وقت سابق الاثنين إلى أن رئيس الوزراء البريطاني "لا يعتزم" تسهيل إعادة المنحوتات الرخامية إلى أثينا.
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