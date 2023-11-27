بايدن يؤكد: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على الأمد الطويل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على الأمد الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف عبر منصة إكس أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل من أجل تحقيق حل الدولتين "لضمان تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بالحرية والكرامة على حد سواء".

Advertisement

وفي وقت سابق كان بايدن قد قال الاثنين إن الهدنة الإنسانية في غزة تتيح إرسال كمية كبيرة من المساعدات إنسانية الإضافية للمدنيين الذين يعانون في القطاع الساحلي.

وأضاف في بيان: "نستفيد بشكل كامل من وقف القتال لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنتقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم فيه الشعب الفلسطيني بالسلام والكرامة".

وفي وقت سابق من الاثنين كان البيت الأبيض قد رحّب بتمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ليومين إضافيين، وفق ما صرح المتحدث باسمه جون كيربي.

وقال كيربي إن واشنطن "تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن أسرى إضافيين".

وأضاف المتحدث أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان "منخرطاً في شكل كبير" في المفاوضات حول الهدنة وتمديدها، وتم إبلاغه بآخر التطورات صباح الاثنين.

وقال إنه يأمل أن يكون أميركيون بين الأسرى العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد ذلك، إذ يُعتقد أن ثمانية أو تسعة مواطنين أميركيين ما زالوا بين المحتجزين في قطاع غزة. كما أكد أن السلطات الأميركية "لا تملك بالضرورة معلومات موثوقة عن كل منهم".

وأعلنت حماس وقطر الاثنين تمديد الهدنة المؤقتة ليومين، ما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين لدى حماس ومن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

في سياق آخر قال كيربي في إفادة للصحافيين إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل فكرة جديرة بالاهتمام، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أن نهجه ناجح. (العربية)