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عربي-دولي

رأوه في أحد الأنفاق وتحدث معهم بالعبرية.. رهينة إسرائيلية أفُرج عنها تكشف تفاصيل لقائها بالسنوار

Lebanon 24
27-11-2023 | 23:07
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كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية ان قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار، سبق وأن التقى عددا من الرهائن المحتجزين من قبل الحركة في أحد الأنفاق بالقطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أسيرة أُفرج عنها مؤخرا قولها، إنها نقلت في الأيام الأولى من الحرب بين "حماس" وإسرائيل مع رهائن آخرين إلى خان يونس.
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وأضافت أنه بعد حوالي ساعة من المشي، دخلوا إلى نفق، وساروا طويلا حتى وصلوا إلى قاعة كبيرة.

وأوضحت أن الأسرى كانوا برفقة مجموعة من مقاتلي حماس، ثم دخل السنوار المكان، وأبدى اهتماما بهوياتهم.

وتابعت قائلة: "بعد أن هدأنا أكد لنا أننا لن نتعرض لسوء، وأننا آمنون في هذا المكان".

ووفق الأسيرة المفرج عنها فإن السنوار تحدث معهم بالعبرية قائلا: "مرحبا، أنا يحيى السنوار. أنتم أكثر أمانا هنا. لن يحدث لكم شيء"، وغادر المكان بعد هذه الكلمات.

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن 11 رهينة أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.(سكاي نيوز)


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