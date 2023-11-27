بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي.. ماذا يجري؟

مع دخول الحرب الدامية على قطاع غزة يومها الـ 53، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يواجه لأول مرة بلبلة غير مسبوقة في صفوفه.



فقد أدى قرار إقالة قائدين بتهمة التراجع عن الاشتباك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة إلى ما يشبه التمرد داخل احدى الفرق العسكرية، بعد أن رفض حوالي نصف الجنود والضباط ضمن الكتيبة المعنية العودة إلى الخدمة، احتجاجا على فصل قائدي سرية فيها، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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وفي التفاصيل، قرر الجيش الإسرائيلي إقالة ضابطين، هما قائد سرية ونائبه، على خلفية انسحاب تلك السرية من إحدى المعارك العنيفة التي اندلعت مع عناصر من الفصائل الفلسطينية التي حاولت التصدي للتوغل البري الإسرائيلي شمال قطاع غزة.



أما سبب الانسحاب، فيعود إلى عدم حصول السرية على دعم عسكري وغطاء ناري جوي خلال المواجهات.

ويبدو أن تلك الحادثة تسببت في أزمة حادة بين مقاتلي السرية وقائد الكتيبة التابعة لها، ما دفع نصف المقاتلين إلى عدم العودة للوحدة بسبب قرار اللواء، الذي عدوه منحازاً لقائد الكتيبة على حساب قائد السرية، وفق الصحيفة. (العربية)