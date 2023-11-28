فيديو لجندي إسرائيلي يعزف الغيتار يثير جدلا.. وشاب فلسطيني يرد: "سرقه مني"

بعدما انتشرت مشاهد مصورة لجندي إسرائيلي يغني فرحاً في شمال غزة، عازفاً على الغيتار،على منصة تيك توك قبل أيام، خرج شاب فلسطيني بتصريحات مفاجئة.



Advertisement

وقال في تصريحات انتشرت على مواقع التواصل، إنه أول ما شاهد الغيتار لاحظ الشبه الكبير مع غيتاره الذي أهداه إياه والده قبل أن يرحل، فراح يدقق أكثر بالمكان الذي تم فيه تصوير الفيديو، ولون الغيتار وعلاماته، ليتيقن أخيرا بأن الآلة الموسيقية الوحيدة الباقية من ذكرى أبيه، سرقها جندي إسرائيلي من منزلهم في شمال القطاع الذي أجبروا على تركه جراء الغارات الإسرائيلية. فقد أكد حماده نصرالله الشاب الفلسطيني النازح إلى جنوب غزة هرباً من القصف، أنه تفاجأ بالفيديو الذي راج مؤخراً.وقال في تصريحات انتشرت على مواقع التواصل، إنه أول ما شاهد الغيتار لاحظ الشبه الكبير مع غيتاره الذي أهداه إياه والده قبل أن يرحل، فراح يدقق أكثر بالمكان الذي تم فيه تصوير الفيديو، ولون الغيتار وعلاماته، ليتيقن أخيرا بأن الآلة الموسيقية الوحيدة الباقية من ذكرى أبيه، سرقها جندي إسرائيلي من منزلهم في شمال القطاع الذي أجبروا على تركه جراء الغارات الإسرائيلية.

كما أكد أنه حين أدرك سرقة غيتاره، أول ما تبادر إلى ذهنه، جملة واحدة :" بدي ياه.. هادا إلي"، وكأنه بطفل عاجز لا يعرف ما يمكن أن يفعله لاسترجاع لعبته.



وكان مشهد الجندي أثار موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل، من قبل المتعاطفين مع الفلسطينيين والداعمين لغزة، إذ وصفوا الفيديو بالمستفز. (العربية)