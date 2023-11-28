مجمعات سكنية سويت بالأرض.. صور التقطتها طائرات مسيّرة تكشف غزة "قبل وبعد" (فيديو)

التقطت وكالة رويترز صورا بطائرات مسيرة، حلقت فوق قطاع غزة قبل وبعد بدء الهجوم الإسرائيلي، تظهر منطقة حضرية مزدحمة، حيث يلعب الأطفال ويمارس الناس حياتهم الطبيعية ثم مشهداً غريباً لمبانٍ متداعية وتلال من الركام، وكأنه على سطح القمر.



وتظهر اللقطات المصورة قبل السابع من تشرين الأول المدارس والمساجد والكنائس وقلعة برقوق التي تعود إلى القرن الرابع عشر.



وكان الناس يسيرون في الشوارع أو يقودون سياراتهم في شارع تصطف على جانبيه الأشجار. وأظهر أحد المشاهد أطفالاً في طريقهم إلى المدرسة على متن عربة يجرها حمار، بينما عرضت لقطات أخرى أناساً يمرحون في متنزه مائي.



كما أظهرت بعض اللقطات مخيم الشاطئ، وهو واحد من أكثر المخيمات اكتظاظاً بالسكان وموطن لعائلات وأحفاد اللاجئين من حرب عام 1948.



وعرضت لقطات أخرى من مخيم النصيرات، حيث كان أطفال يستمتعون بالرقص في أحد الشوارع.



لكن لقطات للمخيم من طائرات مسيرة بعد بدء القصف الإسرائيلي أظهرت دماراً واسع النطاق إذ بدا في الصور حفراً في الأرض يخرج منها الدخان ومبانٍ سويت بالأرض.

مشاهد جوية صادمة لغزة قبل وبعد السابع من أكتوبر.. أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع #غزة تدمرت كلياً وجزئياً#العربية pic.twitter.com/MTdvSuM7K3 — العربية (@AlArabiya) November 27, 2023 Advertisement

وتظهر في اللقطات التي تم تصويرها من الطائرات المسيرة بعد السابع من تشرين الأول أبنية متهدمة في شارع تلو الآخر ودخان يتصاعد من أكوام الركام ومجمعات سكنية لحقت بها أضرار بالغة.



أمكن رؤية الناس وهم يتجولون بين الأنقاض أو يفتشون فيها، لكن النشاط الطبيعي كان محدوداً كما كان عدد السيارات في الشوارع قليلا.



وأظهرت عدة لقطات أشخاصاً يمرون بالقرب من مبانٍ مدمرة، ويبدو أنهم كانوا يغادرون مناطقهم السكنية بحثاً عن ملجأ في مكان آخر.



وأظهرت لقطات مصورة في أعقاب بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي المزيد من الناس يخرجون إلى الشوارع. لكن المشاهد تشابهت سواء في خان يونس جنوباً أو الزهراء بوسط القطاع أو مدينة غزة في الشمال إذ إن الأماكن التي كانت تضم بيوتاً في السابق بات لا يوجد بها الآن سوى أكوام من الحطام والطوب والغبار الخرساني.(العربية)













