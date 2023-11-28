بشأن مصير عهد التميمي.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الناشطة الفلسطينية، عهد التميمي، تواجه السجن "لأجل غير مسمى" في إسرائيل، "دون أن يسمح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها".ووضعت إسرائيل، التميمي، رهن الاعتقال الإداري بعد 3 أسابيع منذ اعتقالها في الضفة الغربية، وفقا لمحاميها، محمود حسن.في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن التميمي اعتُقلت "للاشتباه في تحريضها على العنف والدعوة إلى نشاط إرهابي"، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات، وفقا للصحيفة.وتعد التميمي (22 عاما) واحدة من أبرز الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 تشرين الأول، حيث شنت حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات التي تقول إنها تهدف إلى "ردع الهجمات الإرهابية"، لكنها أثارت أيضا قلق منظمات حقوق الإنسان الدولية.وتقول جماعات حقوق الإنسان إن استخدام الاعتقالات الإدارية "بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما حتى قبل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول". وقال حسن، محامي التميمي: "أنا يائس من الدفاع عنها".وطالب نادي القلم الدولي، وهي منظمة للكتاب تدافع عن حرية التعبير، بالإفراج الفوري عن التميمي و"جميع الفلسطينيين" الذين يقبعون في السجن منذ سنوات، و"كثير منهم من الأطفال".وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنادي القلم، مينا ثابت، في بيان، إن "الاعتقال الإداري تعسفي بطبيعته".وأضاف: "لقد استخدمت السلطات الإسرائيلية هذا النوع من الاعتقال بشكل منهجي لإخضاع وإسكات الفلسطينيين، بما في ذلك اعتقال الكتّاب، لعقود من الزمن". (الحرة)