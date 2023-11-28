ماسك في موقف محرج.. هذا ما جرى معه اثناء زيارته اسرائيل

خلال زيارته الثيرة للجدل إلى إسرائيل، واجه مالك منصة "إكس" إيلون ماسك موقفاً وصف بالغريب.

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فعند خروجه من البرلمان الإسرائيلي، باغته أحد أعضاء الكنيست معاتباً.وفي التفاصيل، اقترب نسيم فاتوري من ماسك لالتقاط صورة مع الضيف الأميركي، واستغل تلك الفرصة في الوقت عينه من أجل سؤاله عن سبب إغلاق حسابه بعد تغريدة دعا فيها إلى "حرق قطاع غزة" بأكمله.إلا أن أحد مرافقي الملياردير الأميركي اقترب منه وهمس في أذنه.فما كان من ماسك إلا أن غادر مسرعاً، قائلا "لم أكن أعلم ذلك"، وفق ما سمع في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل.في حين أفاد بعض المغردين على "إكس"، بأن مستشار ماسك همس بأذنه حول هوية عضو الكنيست هذا، بعدما عاتبه على تجميد حسابه.إلا أن المقطع المتداول لم يظهر بوضوح ما قاله فاتوري.