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مجندة إسرائيلية تكشف: أطلقت النار على المستوطنات الإسرائيلية

Lebanon 24
28-11-2023 | 01:21
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أثارت شهادة مجندة إسرائيلية جدلا كبيرا بعد أن اعترفت بأنها أطلقت النار على المنازل في مستوطنات غلاف قطاع غزة خلال "طوفان الأقصى".
 
وفي تقرير نشرته القناة 12، تحدثت المجندة ميشال من فريق الدبابات الإسرائيلي، عن تجربتها في ملاحقة مسلحين فلسطينيين اقتحموا عددا من المستوطنات، وقالت "وصلنا إلى مدخل مجمع حوليت وكانت البوابة مغلقة، وجاء إلي جندي وكان مذعورا نوعا ما، وكان يقول، إرهابيون.. ادخلوا الآن، ونحن دخلنا إلى التجمع، حطمنا البوابة بالدبابة، وتتبعنا الاتجاهات التي أشار إليها الجندي".

وتابعت: "ثم قال لي الجندي: أطلقي النار على هذا المنزل، الإرهابيون هناك، وأنا سألته: هل يوجد مدنيون إسرائيليون هناك؟، وكان رده: أنا لا أعلم، فقط أطلقي النار".

وأضافت أنها قررت ألا تقصف الهدف المنزل بقذيفة دبابة لأن هذا تجمع إسرائيلي، لكنها أطلقت النار باستخدام السلاح الرشاش على مدخل البيت. (روسيا اليوم) 
 
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