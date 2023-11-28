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أول خرق للهدنة.. انفجارات غرب مدينة غزة ورصاص بخان يونس

Lebanon 24
28-11-2023 | 02:29
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رغم الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يومين إضافيين فقد شهد، اليوم الثلاثاء، أول خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار المؤقت هذا.

فقد سمع دوي إطلاق نار وانفجارات غرب مدينة غزة، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم.
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بالتزامن أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ويعد هذا الخرق الأول للهدنة، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار أيضاً في مخيم الشاطئ شمال القطاع، وحي الشيخ رضوان، فضلاً عن القنابل الدخانية.

كما أشار إلى أن بعض النازحين من الجنوب كانوا عادوا إلى تلك المناطق شمالاً خلال الأيام الماضية من الهدنة.
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